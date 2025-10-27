2-in-1-Lösung für die Küche

Amica präsentiert neuen Muldenlüfter DHKI 752 880 C

Moderne Küchenarchitektur setzt auf offene Raumkonzepte und puristische Designs. Dabei stehen Planer vor einem Dilemma: Wie lassen sich wirksame Dunstabzugslösungen realisieren, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen? Herkömmliche Dunstabzugshauben können in offenen Wohnküchen optisch dominieren und bei Kochinseln die Sichtachsen stören. Gleichzeitig benötigen sie wertvollen Platz oberhalb des Kochbereichs, der für weitere Hängeschränke dann nicht zur Verfügung steht.

Ein Muldenlüfter ist hier die Lösung. Das Gerät verfügt über einen in das Kochfeld integrierten Dunstabzug. Die Symbiose dieser beiden Geräte sorgt dafür, dass Wrasen und Gerüche direkt an der Quelle erfasst werden, bevor sie sich im Raum ausbreiten können. Amica, der europäische Hersteller für Elektrogroßgeräte, stellt mit dem DHKI 752 880 C ein neues Modell dieser intelligenten Gerätelösung vor.

Kompakte Technik mit maximaler Wirkung

Das neue Modell DHKI 752 880 C kombiniert ein autarkes Induktionskochfeld mit einer leistungsstarken, aber dezenten Dunstabzugslösung. Die Besonderheit liegt in der flexiblen Installation: Das Gerät funktioniert sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus. Beim Abluft-betrieb erfolgt durch einen beigefügten Adapter, der direkt an das Loch in der Außenwand hinter der Küchenzeile angeschlossen wird. Für den Umluftbetrieb benötigt man das optional erhältliche Zubehör „PSD100 Downair Set“ das die gereinigte Luft über die Sockelleiste ableitet. Mit nur 70 mm Höhe kann der Abzug dezent auch in niedrige Sockelleisten integriert werden. Der wartungsarme bürstenlose Gleichstrommotor (BLDC) arbeitet effizient und erreicht dabei die beste Energieeffizienzklasse A mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 39,0 kWh. Da sich der Motor nicht auf Augenhöhe befindet, reduziert sich die Lärmbelastung während des Kochens spürbar – auf einem Geräuschpegel zwischen 55 und 72 dB.

Intelligente Automatik und intuitive Bedienung

Das Herzstück der Bedienung bilden die beiden Slider-Sensoren – jeweils einer pro Seite – direkt auf der Kochfeldoberfläche. Die automatische Hauben-Aktivierung erkennt eigenständig den Kochvorgang und aktiviert den Dunstabzug entsprechend der gewählten Kochstufe. Neun verschiedene Leistungsstufen (294-590 m³/h) ermöglichen eine genaue Anpassung an unterschiedliche Kochvorgänge. Nach dem Kochen wird die Lüfterleistung automatisch reduziert und läuft kontrolliert nach.

Besonders praktisch für ambitionierte Hobbyköche: Die vier quadratischen Adapt-Kochzonen sind jeweils mit zwei Induktoren ausgestattet. Diese innovative Doppel-Induktor-Technologie gewährleistet mit ihrer reduzierten Startleistung eine stabile Energieübertragung und ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Garguts. Das macht sie ideal für das Herstellen von Saucen sowie Schmelzen und Erwärmen von Speisen. Bereits Töpfe und Gefäße mit einem Mindestdurchmesser von nur 100 mm können verwendet werden. Über die Bridge-Funktion lassen sich zwei Zonen zu großflächigen Bereichen verbinden – perfekt für Bräter oder anderes großes Kochgeschirr. Jede Zone bietet 1,9 kW Leistung mit einer Booster-Funktion für blitzschnelles Anheizen. Das rahmenlose Design ermöglicht sowohl einen aufliegenden als auch flächenbündigen Einbau und passt sich verschiedenen Küchenplanungen an.

Komfort und Wartung

Für höchsten Bedienkomfort sorgen digitale Anzeigen, Timer- und Kurzzeitwecker-Funktionen sowie eine Warmhaltefunktion mit Restwärmeanzeige. Die Kindersicherung bietet zusätzliche Sicherheit im Familienhaushalt.

Die Wartung gestaltet sich denkbar einfach: Der spülmaschinengeeignete Aluminium-Fettfilter lässt sich problemlos entnehmen und reinigen. Die elektronische Filtersättigungsanzeige erinnert rechtzeitig an den Wechsel des beigefügten Kohlefilters. Ein nachkaufbarer Kohlefilter (FWK 126) gewährleistet dauerhaft optimale Filterleistung.

Produktinformationen

DHKI 752 880 C: Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse A, rahmenlose Optik, Slider-Sensorbedienung, bürstenloser BLDC-Motor, Abluft-/Umluftbetrieb, 9 Leistungsstufen (294-590 m³/h), digitale Anzeigen, 2 Bridge-Zonen, Booster-Funktion, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Kindersicherung, elektronische Filtersättigungsanzeige

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 2.319 Euro

Erhältlich ab: September 2025

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

Firmenkontakt

Amica International GmbH

Vanessa Klein

Lüdinghauser Straße 52

59387 Ascheberg

016093590434



http://www.amica-group.de

Pressekontakt

becker döring communication

Jennifer Seidel

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

069 4305214-15



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Amica