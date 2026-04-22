Deutschlands größtes Hobby Horsing Event 02-03. Mai 2026 in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 02.-03. Mai 2026 – Die Trendsportart Hobby Horsing erlebt in Deutschland einen neuen Höhepunkt: Am 2. und 3. Mai 2026 findet im Sport- und Freizeitzentrum Kalbach die 2. Deutsche Meisterschaft im Hobby Horsing statt – größer, vielfältiger und professioneller als je zuvor.

Mit 460 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, über 1.020 Starts in 16 Prüfungen sowie rund 3.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern entwickelt sich die Veranstaltung zum größten Hobby Horsing Event in Deutschland.

„Die Deutsche Meisterschaft zeigt eindrucksvoll, welchen Aufschwung der Sport in den letzten Jahren bekommen hat. Wir erleben hier nicht nur ein sportliches Großevent, sondern auch eine wachsende Gemeinschaft“, erklärt Bettina Sickenberger, Pressesprecherin des Deutschen Hobby Horsing Verbands (DtHHV).

Sport auf hohem Niveau – von Dressur bis Western

Das sportliche Programm bietet eine große Bandbreite: Neben klassischen Disziplinen wie Dressur, Stilspringen, Zeitspringen, in denen die Deutschen Meister in den jeweiligen Altersklassen von U12 bis U99 gekürt werden, stehen offene Prüfungen für alle mit Galopprennen und Western-Formaten wie Barrel Race oder Ranch Riding auf dem Programm. Neu dabei ist zudem ein Inklusionswettbewerb mit einem Geschicklichkeitsparcours, für den ebenfalls eine Meisterschaftswertung stattfindet. Die Wettkämpfe finden parallel in zwei Hallen statt – neben der großen Leichtathletikhalle (Springwettbewerbe und Inklusion) wird erstmals auch eine zusätzliche Mehrzweckhalle (Dressur und Western) genutzt.

Die Entwicklung ist rasant: Während die erste Deutsche Meisterschaft 2024 noch rund 300 Teilnehmende und etwa 1.500 Besucher zählte, hat sich die Größe der Veranstaltung innerhalb kurzer Zeit nahezu verdoppelt.

Boom einer jungen Sportart

Hobby Horsing hat sich in Deutschland fest etabliert. Nach Angaben der Plattform Hobby Horsing Germany gibt es inzwischen rund 10.000 aktive Sportlerinnen und Sportler sowie über 300 Vereine bundesweit. Besonders stark vertreten ist die Altersklasse unter 15 Jahren.

Auch das Event selbst wächst über den Sport hinaus: Rund 30 Aussteller präsentieren Produkte, Zubehör und Trends rund um Hobby Horsing.

Mitmachangebote und Familienprogramm

Neben den Wettkämpfen bietet die Veranstaltung auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Ein Fun-Parcours lädt Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein – inklusive eines eigenen Bereichs für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Blick auf Europa

Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung des deutschen Nationalteams im Rahmen der Eröffnungsfeier. Dieses wird Deutschland bei der ersten Europameisterschaft im Hobby Horsing am 6. Juni 2026 in Prag vertreten.

Veranstaltungsdetails

Event: 2. Deutsche Meisterschaft Hobby Horsing

Datum: 02.-03. Mai 2026, 9.00 bis 18.00

Ort: Sport- und Freizeitzentrum Kalbach, Frankfurt am Main

Teilnehmer: 460

Starts: 1.020

Disziplinen: 16

Besucher: ca. 3.000 erwartet

Pressekontakt

Deutscher Hobby Horsing Verband (DtHHV)

Bettina Sickenberger & Andreas Karasek

E-Mail: b.sickenberger@dthhv.de | a.karasek@dthhv.de

Tel.: 06737 / 7159358

Der Deutsche Hobby Horsing Verband e. V. wurde im Jahr 2023 von 13 engagierten und erfahrenen Hobby Horsing Trainerinnen gegründet, die teilweise bereits seit über fünf Jahren aktiv zur Entwicklung des Sports in Deutschland beigetragen haben. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Leidenschaft für Hobby Horsing setzen wir uns dafür ein, den Sport bundesweit zu etablieren. Ziel des Verbands ist es, faire und einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen sowie Sportlerinnen, Interessierten und Neueinsteiger*innen den Zugang zum Hobby Horsing so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten.

Als nationaler Dachverband für Hobby Horsing in Deutschland und engagierte Interessenvertretung setzen wir uns seit unserer Gründung mit großem Einsatz für die Anerkennung und Weiterentwicklung der Sportart ein. Dabei kümmern wir uns um die Anliegen der aktiven Hobby Horser in ganz Deutschland, schaffen Netzwerke, organisieren Veranstaltungen und stehen allen mit Rat und Tat zur Seite, die sich für Hobby Horsing begeistern und engagieren möchten.

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Waagestraße 1

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