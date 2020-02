2. „Classic Trophy“ führt von Hamburg an den Ostseestrand / „Exklusivität trifft Leidenschaft“: Rund 80 automobile Klassiker am 19./20. Juni wieder im Norden unterwegs

Presseverteiler Carpr.de



Hamburg (ots) – „Start frei“ heißt es am Freitag, den 19. Juni um Punkt 8.00 Uhr

für das erste Starter-Team bei der „2. Classic Trophy“. Maximal 80 hochwertige

Oldtimer bis Baujahr 1976 machen sich dann von der historischen Sternwollfabrik

in Hamburg-Othmarschen aus im Minutenabstand auf die Reise zum direkt am

Ostseestrand gelegenen Etappenziel Grand Hotel Heiligendamm.

Nach der „Drivers Night“ geht es am nächsten Tag, Samstag den 20. Juni, dann

wieder über schönste Nebenstrecken zurück nach Hamburg, wo am Abend die

Abschluss-Gala mit Siegerehrung stattfinden wird.

Nach dem großen Erfolg der Erstveranstaltung im vergangenen Jahr, welche die

Teilnehmer zum Etappenziel Hotel „The Ritz Carlton“, Wolfsburg in der Autostadt

führte, geht die Hamburger Eventagentur Henke Relations als Veranstalter davon

aus, dass die maximal 80 Startplätze wieder frühzeitig vergeben sein werden.

Unterstützt von den Unternehmen BENTLEY HAMBURG/ KAMPS GRUPPE, THIESEN HAMBURG,

MEISSLER&CO IMMOBILIEN sowie AFFINIS CONSULTING, BUGATTI, CWD, MCLAREN,

MONTBLANC, OPIUM, PIAZZA WOHNKULTUR, STEINKE SPORTWAGENSERVICE, und weiteren

namhaften Sponsoren wurde ein hochklassiges Event konzipiert, das

Rallye-Neulinge ebenso anspricht, wie „alte Hasen“.

So erwartet die Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder – neben einer

abwechslungsreichen Streckenführung anhand eines detaillierten Bordbuchs – eine

professionelle Organisation, ein exzellentes Catering sowie eine große Tombola

mit Sachpreisen in Höhe von rund 30.000 Euro, die unter allen Teilnehmern

verlost werden.

Die Entscheidung über den Sieg bei der Classic Trophy fällt auf im

Streckenverlauf insgesamt acht Wertungsprüfungen, die im Idealfall auf die

Hundertstelsekunde genau nach einer vorgegebenen, sehr niedrigen

Durchschnittsgeschwindigkeit zu durchfahren sind; eine Aufgabe, die auch für

Rallye-Neulinge zu schaffen ist. Auch für die Veranstaltung insgesamt gilt

„Reisen statt Rasen“, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf

den öffentlichen Straßen ist für die Teilnehmer selbstverständlich.

Bereits jetzt deutet sich an, dass das Teilnehmerfeld ähnlich hochklassig und

bunt werden wird, wie im vergangenen Jahr: Aston Martin, Bentley, Ferrari,

Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce…. – auch für die oldtimerbegeisterten

Zuschauer bei Start und Ziel sowie an der Strecke ist die Classic Trophy mit den

zahlreich vertretenen Nobelmarken ein Erlebnis.

Die Ausschreibung sowie das Nennungsformular sind auf der Website der

Veranstaltung, www.classic-trophy-hamburg.de bereits verfügbar, ebenso wie ein

Rückblick auf die erste Classic Trophy im vergangenen Jahr. Die Teilnahme

beinhaltet neben allen Streckenunterlagen, Startnummern, der Übernachtung im

Grand Hotel Heiligendamm, dem sehr hochwertigen Catering an beiden Tagen sowie

Teilnehmer- und Siegerpokalen auch die Teilnahme an der Tombola. Das Startgeld

beträgt 1.980 Euro pro Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen.

Pressekontakt:

Veranstaltungsbüro Classic Trophy

c/o Henke Relations · Tarpenbekstraße 139 · 20251 Hamburg

Tel.: 040 / 280 95 960 · Fax: 040 / 280 95 969 ·

info@classic-trophy-hamburg.de