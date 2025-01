18 Prozent schneller: Decostar beschleunigt Lagerprozesse mit Lösungen von Crown

Decostar B.V. ist ein niederländischer Wohndekoration-Großhändler für den Innen- und Außenbereich. Seit über 20 Jahren bietet das Unternehmen mit Sitz in Apeldoorn Kunden aus aller Welt ein breites Sortiment an Deko- und Wohnaccessoires. Zu den Abnehmern zählen Groß- und Einzelhändler sowie nationale und internationale Handelsketten, die Decostar vom 21.000 m² großen Vertriebszentrum in IJsselmuiden aus beliefert. Zum Sortiment gehören vorwiegend Produkte eigener Marken wie Countryfield sowie Artikel ausgewählter Hersteller.

Decostar verzeichnete in den vergangenen Jahren ein hohes Wachstum. Dies schlug sich auch auf die Lagerhaltung nieder, weshalb die Kapazitäten kontinuierlich erweitert wurden. Neben einem modernen Neubau zählen dazu Lagerflächen, die von einem benachbarten Dienstleister angemietet wurden. Aktuell werden in dem auf drei Hallen angewachsenen Vertriebszentrum rund 11.000 Artikel auf 29.000 Paletten gelagert, wobei jedes Jahr viele Container mit Bestellungen aus Fernost das Lager erreichen. Durch das gestiegene Umschlagvolumen wuchsen auch die Anforderungen an die Intralogistik von Decostar. Um der wachsenden Zahl der ein- und ausgelagerten Paletten nachzukommen, musste die Gabelstaplerflotte modernisiert und erweitert werden. Der Schwerpunkt lag auf der Beschleunigung und effizienteren Gestaltung der Prozesse.

Langjährige Partnerschaft schafft Vertrauen

Für die Umsetzung der hohen Ansprüche baute Decostar auf seine langjährige Geschäftsbeziehung mit Crown. Die Zusammenarbeit hatte im Jahr 2013 zunächst mit sieben Gabelstaplern begonnen. Zur Erstausrüstung gehörten vier Hubwagen der WT Serie und drei Kommissionierer der GPC Serie. Nur ein Jahr später erweiterte Decostar seine Flotte um zwei Kommissionierer der SP Serie für die Einlagerung und Bereitstellung von höher gelagerten Paletten.

Seit über elf Jahren wird mit Crown Gabelstaplern kommissioniert, wobei der Fuhrpark mittlerweile auf 16 Fahrzeuge angewachsen ist. Dazu zählen derzeit fünf Gabelhubwagen der WT 3040 Serie für das Be- und Entladen der Lkw sowie für die Kommissionierung. Die bei einigen Fahrzeugen auf 2.400 mm verlängerten Transportgabeln erlauben es dem Personal, während einer Fahrt bis zu zwei Paletten aufzunehmen und so Zeit sowie überflüssige Wegstrecken einzusparen.

Für das Handling von tief gelagerten Paletten sind zudem fünf Kommissionierer der GPC 3040 Serie im Einsatz. Diese sind für den Transport mehrerer Paletten ebenfalls mit langen Transportgabeln ausgestattet. Mit ihrer hohen Betriebseffizienz und der intuitiven Bedienung erledigen die Hubwagen und Kommissionierer ihre Aufgaben beim Palette-numschlag präzise und zuverlässig. Benutzer profitieren bei ihrer täglichen Arbeit von dem besonderen Fahrkomfort der Fahrzeuge, der das Fahren und Manövrieren in den schmalen Gängen erheblich erleichtert.

Produktivitätsschub dank Xpress Lower

Bei der Beladung und Entnahme aus den oberen Regalen setzt Decostar auf die Performance von drei Schubmaststaplern der ESR Serie. Die Fahrzeuge sind speziell für intensive Einsätze konzipiert und bieten mit ihren schnellen Hub- und Senkgeschwindigkeiten mehr Produktivität bei anspruchsvollen Einsätzen in großen Höhen. Als absolutes Highlight bezeichnet Supply-Chain-Manager Bastiaan Vosselman die Xpress Lower-Funktionalität der Schubmaststapler. Der Decostar-Manager betont: „Das Herausragende daran ist das besonders schnelle Anheben und Absenken der Paletten. Das spart eine Menge Zeit, weil die Stapler viel kürzer vor den Regalen stehen. Unsere höchsten Regale sind über 11 Meter hoch, sodass sich die schnelleren Abläufe rasch zu einer erheblichen Zeitersparnis summieren.“

Mithilfe von Xpress Lower konnten die Prozesse beim Umschlag der Paletten bei Decostar deutlich um 18 Prozent beschleunigt werden. Wo früher jeder Schubmaststapler rund 185 Paletten pro Schicht bewegte, stieg der Durchsatz dank Crown auf 219 Paletten. Im ersten Jahr nach der Umstellung führten die schnelleren Prozesse zu Einsparungen im fünfstelligen Bereich.

Für die starke Performance der ESR Serie in den über elf Meter hohen Regalen sorgen aber noch weitere Faktoren. So werden die Schubmaststapler bei ihrer Arbeit von integrierten Kameras unterstützt, um sichere und präzise Zugriffe in großen Höhen zu gewährleisten. Die in den Gabeln der Schubmaststapler installierten Systeme verschaffen den Fahrern auf Farbmonitoren in der Kabine die nötige Übersicht, um die Paletten unabhängig von ihrem Standort zuverlässig ein -und auszulagern.

Die SP Serie unterstützt Zugriffe in großen Höhen

Neben der ESR Serie vertraut Decostar beim präzisen und sicheren Palettenumschlag auf zwei Hochhubkommissionierer der SP Serie. Mit ihren auf Performance ausgerichteten Hub, Senk- und Fahrleistungen sorgen auch diese Lösungen für effektive Bereitstellungs-prozesse in größeren Höhen. Dank des geräumigen Bedienerbereichs genießen Fahrer in der SP Serie zudem viel Bewegungsspielraum und einen breiten Zugang zu den Regalen, was schnelle Zugriffe auf die Paletten und damit einen zügigen Abschluss der Kommissionieraufgaben erlaubt.

Für den effizienten Einsatz sorgte neben den leistungsstarken Fahrzeugen von Crown eine Umstellung der Ablaufprozesse im Lager. Einer der Auslöser hierfür waren die saisonal schwankenden Abwicklungsmengen. So bestellen Händler im Vorlauf auf die Frühjahrs- und Outdoor-Saison sowie zum anstehenden Weihnachtsfest sehr viel mehr Waren als im Rest des Jahres. Dies führte früher dazu, dass während der Hauptsaisons zu Beginn des Jahres sowie im August und September Hochbetrieb herrschte, was die Lagerkapazität an ihre Grenzen brachte. Aus diesem Grund mussten in diesen Phasen für jeweils kurze Zeit weitere Fahrzeuge gemietet werden.

Durch ein ausgewogenes Bestellmanagement und bessere Planung konnten die Nachfrage-Peaks in den letzten Jahren ausgeglichen werden, was zu einer Abfederung der früheren Stoßzeiten und damit einer schwankungsfreieren Auslastung über das Jahr führte. Bastiaan Vosselman erklärt die Entscheidung, die Zusammenarbeit von Decostar mit Crown auszubauen: „Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, was zu einem Bedarf an zusätzlichen Gabelstaplern geführt hat. Wir haben uns für Crown entschieden, weil wir bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit deren Produkten gemacht haben. Die Gabelstapler von Crown sind zuverlässig und sicher. Außerdem hatten wir immer eine angenehme Zusammenarbeit und haben uns an den hervorragenden Service von Crown gewöhnt.“

Pick-by-Voice sorgt für zusätzliche Präzision

Die Mitarbeiter im Vertriebszentrum von Decostar werden bei der Kommissionierung durch bewährte technische Hilfsmittel unterstützt. Seit elf Jahren nutzen die Mitarbeiter Headsets mit Pick-by-Voice-Technologie. Die über das angeschlossene WMS-System bereitgestellten Sprachbefehle geben präzise Anweisungen, wo der nächste Artikel aufgenommen werden soll. Sobald alle Bestellungen abgearbeitet sind, bestätigen die Bediener dies per Sprachnachricht. Danach werden sie über ihren Kopfhörer über ihre nächste Aufgabe informiert. Parallel zur Erweiterung der Schubmaststaplerflotte wurden auch zusätzliche Headsets angeschafft.

Hohe Ergonomie und Zuverlässigkeit

Alle Gabelstapler von Crown, die bei Decostar im Einsatz sind, punkten mit ergonomischem Design und hohem Bedienkomfort, was die Gesundheit der Mitarbeitenden fördert. Nicht zuletzt dank der intuitiven Bedienung konnten die Stapler schnell und ohne Probleme in den Arbeitsalltag integriert werden. Dazu kommt die robuste Bauweise der Stapler, die eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet. Im Ergebnis sorgt alles zusammen nicht nur für zufriedene Nutzer, sondern auch für eine zuverlässige, langfristige Einsatzbereitschaft.

Decostar B.V. ist ein Großhändler für Wohndekoration mit Sitz in Apeldoorn in den Niederlanden. Mit der Kollektion verschiedener Wohndekorationen der Eigenmarke Countryfield, ergänzt durch verschiedene Duftmarken, bedient das Unternehmen seit über 20 Jahren eine bedeutende Zielgruppe auf dem Weltmarkt. Das Sortiment besteht aus einer ganzjährigen Basiskollektion und zwei saisonalen Innen- und Außenkollektionen, die halbjährlich neu gestaltet werden. Decostar beliefert damit Groß- und Einzelhändler sowie nationale und internationale Einzelhandelsketten. Neben dem Firmensitz und dem Ausstellungsraum in Apeldoorn verfügt Decostar über ein Vertriebszentrum in IJsselmuiden, wo die meisten Gabelstapler von Crown im Einsatz sind.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

