175 Jahre Handwerksinnovation in Köln: Ein unvergessliches Fest!

Unvergessliches Jubiläum für die älteste Handwerksinnung Kölns

Die Innung für Metalltechnik Köln ist die älteste Handwerksinnung Kölns. 2023 ist sie bereits 175 Jahre alt geworden – ein Grund zum Feiern! Am 12. August 2023 hat Ellen Kamrad mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) ein unvergessliches Erlebnis für die Innungsmitglieder auf die Beine gestellt. Quasi ein Heimspiel für Ihr Kölner Eventunternehmen.

Die Metallbaubranche blickt auf eine bedeutsame Geschichte zurück. Die Schlosser und Schmieder – wie die Metallbauer früher genannt wurden – trugen den Spitznamen „Tausendkünstler“ und schlossen sich in Zünften zusammen. Die Kölner Metallinnung war eine der ersten dieser örtlichen Zusammenschlüsse unter Handwerkern. Von den ersten Werkstätten des 19. Jahrhunderts bis zum heutigen High-Tech-Metallbau: Seit 1848 steht die Innung für Metalltechnik für Qualität und Tradition im Kölner Metallhandwerk.

Metallhandwerk im Wandel: 175 Jahre Kölns Innung für Metalltechnik

175 Jahre später lud die Innung zur Jubiläumsfeier ein. „Wir haben diese von Anfang bis Ende begleitet“, sagt Ellen Kamrad, Inhaberin der Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse. Drucksachen wie Einladungskarten und Tickets wurden ebenso gestaltet wie ein eigenes Veranstaltungslogo.

Auch währende der Veranstaltung, vor Ort hatte MEE natürlich eine Menge zu bieten. Der beliebte Einlass-Walking-Act „Die Pagen“ sorgte für einen angemessenen Empfang. Dazu passende Musik vom DJ-Pult und ein Sektempfang im stimmungsvollen Innenhof der Kölner Wolkenburg. Dazu wurden schmackhafter Wildlachs, Roastbeef und Ziegenfrischkäse mit Honig und Thymian auf Cracker gereicht.

Feierauftakt: Bürgermeister Dr. Ralph Elster eröffnet die Veranstaltung

Bürgermeister Dr. Ralph Elster leitete die Veranstaltung ein. Anschließend wurde eine Laudatio auf Obermeister Karl-Heinz Miebach gehalten. Es folgten Grußworte des Präsidenten der Handwerkskammer zu Köln, Hans Peter Wollseifer, und des Präsidenten des Bundesverbands Metall, Willi Seiger.

Im Anschluss an die interessanten und bewegenden Ansprachen wurden die Gäste mit einem Buffet verköstigt, das – wie von der Wolkenburg gewohnt – hervorragend schmeckte und sehr gut ankam. Zwischen Hauptgang und Dessert trat Jörg Paul Weber auf. Der Büttenredner, Buchautor, Komponist und Musiker nimmt sein Publikum stets auf eine musikalische Zeitreise mit, bleibt dabei aber immer einem Ort treu: Köln! In Kölner Mundart und mit dem typisch rheinischen Humor vorgetragen, erwies „JP Weber“ sich als perfekte Ergänzung des Abends, dessen Anlass in vielerlei Hinsicht tief in Köln verankert ist.

Mit Melonensalat, Sorbet, Mascarponecreme mit Mandarinen und Angel d´Or oder Mousse au Chocolat mit Salzkaramellsoße sowie Getränken und Musik ließ man die Jubiläumsfeier schließlich ausklingen. Für Ellen Kamrad und MEE war es wieder einmal eine gelungene Veranstaltung. „Ein Paradebeispiel dafür, dass wir unvergessliche Abende mit Entertainment, Verköstigung und einer großen Portion Heimatliebe gern möglich machen.“

