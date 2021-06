17 Nationen, 10 Minuten, 312 Liffeehacks

1. Zoom Life-Hack-Slam

Am 30.05.2021 fand im Rahmen des Onlineseminars Sichtbarkeit von Hermann Scherer der erste internationale 3-sprachige Zoom-Life-Hack-Slam statt. Gleichzeitig wurde damit ein Weltrekord aufgestellt. 312 Teilnehmer aus 17 Nationen (unter anderem Deutschland, Österreich, Schweiz, Kolumbien, Kuba, Holland, Kroatien) haben in jeweils 60 Sekunden spontan einen Lebenstipp (Life-Hack) für verschiedenste Lebensbereiche gegeben: Persönlichkeitsentwicklung, Buisness, Reisen, Stressmanagement, Gesundheit und vieles mehr. Dabei waren Angestellte aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, Coaches, Therapeuten, Unternehmensberater, Künstler, Musiker und und und. Alle Bereiche der Gesellschaft waren vertreten, auch einige Weltmeister aus Sport, Buisness und Unterhaltung. Mit dabei war auch der Aachener Lehrer, Coach und Musiker Henning Hoffmann, der unter anderem mit seinem Programm von Leerkraft zu Lehrkraft LehrerInnen individuell, empathisch und humorvoll vor dem Burn-Out bewahren möchte.

In seinem Lifehack geht es um die weitverbreitete Aufschieberitis nach dem Motto: Das mache ich dann, wenn ich die Zeit dazu finde. Er sagt in seinem Lifehack: Fange es heute an, mache es jeden Tag 13 Minuten, das sind im Jahr 4745 Minuten, also 80 Stunden. Damit kann man was erreichen, egal ob man nun Ukulele spielen möchte, eine neue Sprache lernen will oder innere Ruhe in Meditation oder Yoga sucht. Mit 80 Stunden in einem Jahr kann man da schon was erreichen. Du musst nur anfangen, am besten jetzt.

Coaching – Training – Speaker

Kontakt

Coaching Henning Hoffmann

Henning Hoffmann

Weberstrasse 42

52064 Aachen

015778340114

coaching@henning-hoffmann.com

http://www.henning-hoffmann.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.