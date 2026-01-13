17.- 25. Januar 2026 in Stuttgart: roadsurfer präsentiert sich auf der CMT 2026

– roadsurfer Stand auf der CMT im Foyer (Eingang Ost), Stand E0421

– Exklusive Messeangebote für alle Geschäftsbereiche

München, 13.01.2026 – roadsurfer, der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen, ist auch in diesem Jahr wieder auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vertreten. Am Stand E0421 präsentiert roadsurfer ausgewählte Camper-Modelle und gibt Einblicke in die Welt des Camping-Reisens – von der klassischen Miete über das Abo-Modell bis hin zum Kauf gebrauchter Fahrzeuge.

Von 17. bis 25. Januar 2026 können sich Besucher auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit persönlich beraten lassen und mehr über aktuelle Reiseformen, Fahrzeugkonzepte und Entwicklungen im Campingmarkt erfahren. Während der Messelaufzeit gelten zudem spezielle Rabatte bei roadsurfer.

Starke Nachfrage für Nordamerika im Jahr der Fußball-WM

International verzeichnet Roadsurfer eine steigende Nachfrage, insbesondere für Reisen in die USA und nach Kanada. Aktuell liegt der Buchungseingang in diesen Märkten für das Jahr 2026 rund 80 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gefragt sind vor allem Strecken zwischen großen Metropolen sowie Touren, die mehrere Nationalparks miteinander verbinden. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, erweitert roadsurfer sein Stationsnetz in Nordamerika, unter anderem mit neuen Standorten in Dallas und New York. Insgesamt stehen Reisenden damit zehn Stationen in den USA und zwei in Kanada als Start- und Endpunkte für ihre Touren zur Verfügung.

„Der Trend zu individuellen Camping-Reisen ist ungebrochen, das zeigt auch das große Interesse auf der CMT immer wieder. Wir freuen uns, auf der Messe in Stuttgart viele Camping-Begeisterte zu treffen und sie zu ihrem Wunschcamper oder ihrer Traumreise zu beraten“, sagt Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer.

roadsurfer wurde 2016 in München gegründet und ist heute der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen. Mit mehr als 10.000 Fahrzeugen an über 100 Standorten in 16 Ländern ermöglicht das Unternehmen flexible Reisen, die Freiheit und Abenteuer in den Mittelpunkt stellen.

Neben der Vermietung von Campervans und Wohnmobilen bietet roadsurfer auch Campingfahrzeuge zum Kauf sowie ein Abo-Modell für längere oder saisonale Reisen an. Über die Campingplatz-Plattform „roadsurfer spots“ können Reisende in Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich spontan individuelle Stellplätze buchen.

Dank neuester Fahrzeugmodelle, guter Ausstattung und unbegrenzter Freikilometer können Reisende ohne feste Routen oder vorab gebuchte Unterkünfte aufbrechen.

Weitere Informationen unter https://roadsurfer.com/de/

