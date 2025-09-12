16 neue Auszubildende starten bei TQ ins Berufsleben!

Der Technologiedienstleister bietet seinen Azubis vielfältige und zukunftssichere Karriereperspektiven

Seefeld/Delling, 11. September 2025: Insgesamt 16 neue Auszubildende starteten am 1. September bei der TQ-Group, einem der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, in abwechslungsreiche Ausbildungsberufe. Egal, ob im technischen oder kaufmännischen Bereich: mit allen Ausbildungsberufen bietet TQ seinen Nachwuchskräften vielseitige Karrieremöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Als einer der besten Ausbildungsbetriebe der Region bildet TQ an den beiden Standorten im oberbayerischen Delling und in Durach im Allgäu aktuell 16 neue Industriekaufleute, Elektroniker/innen, Industrieelektriker/innen sowie Lagerlogistik-Fachkräfte aus. Die Nachwuchskräfte erhalten während ihrer Ausbildung einen Einblick in alle für ihren Beruf wichtigen Bereiche der TQ und arbeiten dort aktiv mit. Und da bei der TQ-Group Teamgeist großgeschrieben wird, lernten die neuen Auszubildenden im Rahmen der sogenannten Einführungstage an beiden Standorten als Erstes jeweils sich gegenseitig sowie das Unternehmen anhand interaktiv gestalteter Spiele und Gruppenarbeiten sowie eines Betriebsrundgangs besser kennen.

Das Highlight der Kennenlerntage: die gemeinsame Projektarbeit der Nachwuchskräfte. In Delling gründeten die Azubis hierfür nach einem intensiven Löt-Training ihre eigene Firma und löteten ihr eigenes Produkt, was sie im Anschluss daran in Form eines Sales-Pitches den Zuschauerinnen und Zuschauern präsentierten.

Ausbildung mit Übernahmemöglichkeit

Während der Ausbildung bei TQ verfolgen regelmäßige Feedback-Gespräche das Ziel, die Nachwuchskräfte in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung zu fördern und ihnen nach Ausbildungsabschluss einen passenden Übernahmebereich innerhalb der TQ-Group anbieten zu können. Dass das Ausbildungskonzept aufgeht, zeigt sich daran, dass fast alle Nachwuchskräfte nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Unternehmen bleiben oder später dorthin zurückkehren.

Dazu trägt auch das umfangreiche Angebot an internen Weiterbildungsmöglichkeiten bei, ebenso wie geförderte, berufsbegleitende Studiengänge und aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten für die eigene Karriere. Beispiele für spannende Karrierewege von ehemaligen Auszubildenden gibt es hier nachzulesen: TQ-Karrierewege

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

