15. Saalfelder Feenfest

Feen und Trolle laden am 24. und 25.06 zum Feiern ein

Nicht nur Menschenkinder feiern gern, sondern auch die Feen und Trolle der Saalfelder Feengrotten. Deshalb laden sie am letzten Juni-Wochenende nunmehr zum 15. Mal zum Familien-Feenfest in den Feengrottenpark ein. Zu diesem besonderen Anlass wird sich der Park in eine zauberhafte Welt der Feen und Naturgeister verwandeln, in der man allerorts wunderschönen Elfen und Trollen begegnen kann.

Die kleinen und großen Besucher können sich auf ein buntes Programm mit Märchenstunden, Tanzvorführungen, Puppentheater, abwechslungsreiche Musik und Kinderdisco freuen. Mit den Stelzenfeen wird getanzt und gesungen. Auch das Feenschminken darf natürlich nicht fehlen. Wer besonders originell verkleidet ist, hat die Chance einen tollen Preis zu gewinnen, denn die schönsten Kostüme werden wieder prämiert. Ein Highlight ist des Weiteren das Ponyreiten und die Wanderung mit Alpakas durch den angrenzenden Stadtwald.

Zudem können an zahlreichen Bastel- und Mitmachstationen der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Von Plüschtieren stopfen, über T-Shirts und Schmuck gestalten, bis hin zu Feenhäusschen und Haarkränze selber kreieren, ist für Jeden etwas dabei. Am Glücksrad warten tolle Preise.

Das abwechslungsreiche gastronomische Angebot reicht von süßen Leckereien, wie Thüringer Bauernkuchen und Eis bis hin zu herzhaften Speisen vom Rost und aus der Pfanne.

Der Eintritt in den Feengrottenpark ist kostenfrei. Die Aktionen und Bastelstände werden mit einem kleinen Obolus in Form von Feentalern, die an mehreren Ständen erhältlich sind, bezahlt.

Im Besucherbergwerk finden alle 15 Minuten Kinderführungen für die ganze Familie statt. Das Grottoneum und das Feenweltchen warten darauf, besichtigt zu werden.

Eintrittspreise (Eintrittskarten vorab online buchbar)

Kombi-Ticket (Feengrotten, Grottoneum, Feenweltchen)

Erwachsene 25,00 EUR – Kinder (5-16 Jahre) 19,50 EUR

Zwerge (1-4 Jahre) 4,50 EUR – Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte 19,50 EUR

Familienführungen (Feengrotten, Grottoneum)

Erwachsene 15,00 EUR – Kinder (5-16 Jahre) 9,50 EUR

Zwerge (1-4 Jahre) 2,00 EUR – Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte 9,50 EUR

Besuch Feenweltchen

ab 5 Jahren 10,00 EUR pro Person – Zwerge (1-4 Jahre) 2,50 EUR

Neben der Busverbindung Stadtverkehr Linie A von Gorndorf über Bahnhof bis hin zum Feengrottenpark (alle 30 Minuten), wurden zwei kostenfreie Busshuttle eingerichtet. Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr pendeln die Busse im 30-Minuten-Takt zwischen Marktkauf – Graben – unterer Promenandenweg – Feengrotten – Mittlerer Watzenbach – Marktkauf sowie Bahnhof (Hst. 9) – Knochstraße – Feengrotten -Knochstraße und Bahnhof.

In Saalfeld können folgende Parkplätze genutzt werden: P1 – Knochstraße, P4 – Am Schießteich, P5 – Kulmbacher Straße (Bahnhof), sowie an der Tankstelle gegenüber vom Marktkauf. Am Sonntag stehen zusätzlich die Parkplätze am Marktkauf zur Verfügung.

Die Feen und Trolle der Saalfelder Feengrotten erwarten ihre Gäste am 24. und 25.06.2023 jeweils von 10 – 18 Uhr.

Für die Tickets empfehlen wir eine Online-Reservierung. Weitere Informationen, die Busfahrpläne sowie die Parkübersicht findet man unter www.feengrotten.de/veranstaltungen

