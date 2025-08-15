Alexander Wurster feiert Jubiläum als Geschäftsführer des Parkhotels Schillerhain

15 Jahre Gastfreundschaft mit Vision – Alexander Wurster feiert Jubiläum als Geschäftsführer des Parkhotels Schillerhain

Kirchheimbolanden, August 2025 – Seit 15 Jahren steht der heute 44-jährige Alexander Wurster an der Spitze des Parkhotels Schillerhain – und hat das traditionsreiche Haus im Herzen der Pfalz zu einem der besten Tagungshotels Deutschlands entwickelt. Mit einer klaren Vision, konsequenten Investitionen und einem besonderen Gespür für Menschen hat er das Hotel zu einer festen Größe in der MICE-Branche gemacht.

Vom Kurhaus zum preisgekrönten Tagungshotel

Ein entscheidender Meilenstein in seiner Amtszeit war die umfassende Erweiterung 2017: Mit dem Bau des modernen Tagungszentrums „GedankenGUT“ positionierte Wurster das Parkhotel als professionelles Business- und Tagungshotel. Heute bietet es acht flexibel gestaltbare Räume, modernste Technik und ein Ambiente, in dem Natur und Kreativität Hand in Hand gehen.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: In den vergangenen Jahren sammelte das Parkhotel zahlreiche Auszeichnungen – und steht seit Jahren unter den Top 3 der besten Tagungshotels Deutschlands. Für Wurster sind diese Preise jedoch kein Selbstzweck: „Auszeichnungen sind ein schöner Beweis dafür, dass wir vieles richtig machen – doch das Herz unseres Erfolgs schlägt im Team.“

Menschen im Mittelpunkt

Wursters Führungsstil ist geprägt von der Überzeugung, dass nur motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter langfristig für Spitzenleistungen sorgen. Gemeinsam mit seinem Ausbilderteam hat er ein Ausbildungskonzept etabliert, das junge Talente gezielt fördert und ihnen echte Entwicklungsperspektiven bietet.

Um Fachkräfte zu halten und weiterzuentwickeln, investiert das Parkhotel jährlich ein hohes fünfstelliges Budget in Schulungen, Weiterbildungen und Teamentwicklung. „Mitarbeiterbindung ist heute wichtiger denn je – und sie beginnt mit echter Wertschätzung. Bei uns geht es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern um berufliche Heimat“, betont Wurster.

Ein gutes Hotel braucht gute Gastgeber und die brauchen ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen und entfalten können,. Mit dieser Philosophie verbindet das Parkhotel Historie, moderne Tagungskompetenz und gelebte Gastfreundschaft – und bleibt so zukunftsweisend aufgestellt.

Ausblick

Auch nach 15 Jahren voller Erfolge blickt Alexander Wurster nach vorn: Weitere Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und innovative Veranstaltungsformate stehen auf der Agenda. Das Ziel bleibt klar: ein Hotel, das Tagungen, Wellness und regionale Gastlichkeit auf höchstem Niveau vereint – getragen von einem 70-köpfigen Team, das mit Leidenschaft und Herz bei der Sache ist.

Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Ob Sie Erholung suchen, neue Perspektiven entwickeln oder besondere Augenblicke feiern möchten – wir schaffen den Raum dafür. Mit Leidenschaft, Liebe zum Detail und echter Gastfreundschaft.

Unser Haus thront über den Dächern von Kirchheimbolanden – eingebettet in grüne Parklandschaft mit weitem Blick über die Rheinebene. Hier trifft das Rauschen der Bäume auf feine Küche

Kontakt

Parkhotel Schillerhain GmbH

Alexander Wurster

Schillerhain 1 1

67292 Kirchhiembolanden

063527120

06352712100



http://www.schillerhain.de

