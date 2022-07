13. August | 10 Jahre Cafe del Mundo | Special Concert

Location: Wiese am Wartturm, Koordinaten: 49,51716° N, 9,33302° O

Street: Wartturmshöhe 1

City: 74722 – Buchen im Odenwald (Germany)

Start: 13.08.2022 20:00 Uhr

End: 13.08.2022 23:00 Uhr

Entry: 22.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Cafe del Mundo feiert 10-jähriges Band-Jubiläum

beim Heimatsound Open Air

13. August 2022 in Buchen/Odenwald

Buchen, Odenwald, 05.07.2022 – Cafe del Mundo feiert sein 10-jähriges Bandjubiläum mit einem eigens dafür arrangierten Jubiläumsprogramm am 13. August 2022 in Buchen im Odenwald.

Am 21. Juli 2012 veröffentlicht das fränkisch-hohenlohische Flamenco-Gitarren-Duo Jan Pascal und Alexander Kilian sein erstes gemeinsames Album: „Cafe del Mundo“ – ein musikalischer Ort der Begegnung ist in der Welt und fortan nicht mehr aufzuhalten. Seitdem vereinen die inzwischen in zahllosen internationalen Konzert- und Medienauftritten erprobten Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Flamenco-Gitarre unter dem Bandna-men Cafe del Mundo. Diesen Sommer haben die beiden Gitarristen Zehnjähriges und allen Grund zu feiern, was das eigens arrangierte Jubiläums-Programm am 13. August 2022 beim Heimspiel in Buchen einmalig und besonders macht.

Vor dem heimischen Publikum ist die Spannung besonders knisternd, und so ist genau hier der richtige Ort für dieses besondere Konzert: nicht London, Paris, Granada, Bozen, Hamburg oder Berlin, nein, es ist Buchen im Odenwald.

Nur die besten Arrangements aus den vergangenen Produktionen kommen auf die setlist der Gi-tarristen, die ihre Arbeit selbst passend mit dem Slogan „we love to guitartain you“ beschreiben.

Und hier kann das Duo wahrlich aus dem Vollen schöpfen: Neun reguläre Alben und eine Podcast-Reihe sind in der ersten Dekade erschienen. 40.000 verkaufte Tonträger, über 1.000 Konzerte in 15 Ländern, darunter die renommiertesten Konzerthäuser, die Nominierung für den Opus-Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen und die starke Resonanz (Standing Ovations) des Publikums bei jedem Konzert belegen eindrücklich, dass auch heute noch Erfolg mit handgemachter Musik möglich ist. Der Phantasie und Lust der beiden Macher scheint derweil keine Grenze gesetzt zu sein, planen sie doch schon wieder neue Musik und Projekte für das kommende Jahr.

„Alex ist der Bruder, den ich mir nie gewünscht habe. Eigentlich wollte ich immer Bandleader wer-den. Er fordert mich immer wieder aufs Neue heraus und das ist genau gut so.“, beschreibt Jan Pascal seine Situation im Gitarren-Duo. „Wir potenzieren uns immens, bestärken gegenseitig unse-re Entwicklung. Dabei haben wir hauptsächlich eins: mächtig viel Spaß“, ergänzt Alexander Kilian.

Was für das Publikum entsteht, wenn Jan und Alex sich herausfordern, ist purer Musikgenuss mit einem mystischen Hauch von Magie. Hier spielen nicht zwei Gitarren, hier ist ein wildes Gebilde vibrierender Lebensgeister am Werk und läßt uns teilhaben an ihrer großen Musikfreude. Kann Musik die Welt verbessern? Nein. Aber sie kann uns den Ballast von der Seele waschen und uns eine Ahnung vom Schönsten im Menschen schenken. Und was, wenn durch die Musik auch die pure Lebensfreude wiedererweckt werden würde?

Tickets gibt es online im mundoshop unter:

https://cafedelmundo.de/html/Webshop/shop.html

oder bei der Touristinformation am Bild in Buchen zur Abholung. Reservierung telefonisch oder per WhatsApp möglich unter der Rufnummer: 06281-2780.

Veranstalter ist die Initiative Welt-Musik-Stadt-Buchen in Kooperation mit Mundo-Promotion und Wake-up Event-Technik.

Das Festivalgelände ist ab 18 Uhr geöffnet, Beginn 20 Uhr, Ende ca. 23 Uhr.

http://www.cafedelmundo.de

Veranstalter ist die Band Café del Mundo selbst, gemeinsam mit Wake Up Event-Technik und Heimatsound Buchen.

Firmenkontakt

Café del Mundo

Jan Pascal

Prof.-Dr.-Albert-Str. 10

74722 Buchen im Odenwald

+491728727816

jan@cafedelmundo.de

http://www.cafedelmundo.de

Pressekontakt

CD Sustainability Done Different

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83707 Bad Wiessee

+491733612219

contact@chrissydorn.com

http://www.chrissydorn.com

Bildquelle: @Alexander Kilian