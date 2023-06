125 Jahre Raiffeisenbank Südhardt eG

Die Bank ist seit 1898 ein wichtiger Finanzdienstleister in der Region

Im Jahr 2023 blickt die Raiffeisenbank Südhardt in Durmersheim mit ihrem 125-jährigen Jubiläum auf eine lange Tradition zurück. Die Bank ist seit 1898 ein wichtiger Finanzdienstleister in der Region und steht für Stabilität, Sicherheit und Vertrauen. Sie bietet ein breites Spektrum an Finanzprodukten und Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden und legt dabei den größten Wert auf persönliche und individuelle Beratung.

Die Raiffeisenbank ist eng mit der Region verbunden und unterstützt viele Projekte und Initiativen vor Ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Region und die Menschen, die hier leben und sind stolz darauf, Ihr verlässlicher Partner zu sein.

Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken profitiert die Raiffeisenbank Südhardt eG von einem starken Netzwerk und bietet ihren Kunden alle Leistungen aus einer Hand, eine hohe Sicherheit und Stabilität.

Nach 125 Jahren Arbeit in und für die Region freut sich die Raiffeisenbank Südhardt, Ihre Kundinnen und Kunden auch in Zukunft bei der Erfüllung Ihrer Wünsche zu unterstützen.

Bilanzsumme 465 Mio. Euro

Mitarbeiter 72

Mitglieder 10.064

Kunden rund 20.000

