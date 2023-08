12 Gründe die für die Ayurveda Ernährung sprechen!

Wer gesund und fit bis ins hohe Alter das Leben genießen möchte, für den ist die Ayurveda Ernährung ein wichtiger Meilenstein dazu.

Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst, die seit über 5.000 Jahren praktiziert wird. Die Ayurveda-Ernährung basiert auf dem Prinzip, dass Nahrung und die Art der Ernährung den Körper, Geist und die Seele beeinflussen können.

Es ist verblüffend, dass eine so alte Weisheitslehre auch heute noch so aktuell ist, wie in alten Zeiten. Das spricht für eine hohe Weisheit, die dahintersteht.

Hier sind 12 Gründe, warum die Ayurveda-Ernährung als gut für die Gesundheit angesehen wird:

Individualisierte Ernährung:

Ayurveda berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Eigenschaften des Einzelnen. Es wird also bei jedem darauf geachtet, dass seine Doshas mit der Ernährung gestärkt werden. Es ist also sinnvoll, ein persönlich abgestimmtes Ernährungsprogramm zu erstellen, das der Konstitution der jeweiligen Person entspricht. Das ist auch möglich, wenn man in einer Familie unterschiedliche Konstitutionen hat.

Förderung der Verdauung:

Die Ayurveda-Ernährung legt Wert auf gut gekochte, leicht verdauliche Speisen, die die Verdauung unterstützen und ein gesundes Verdauungssystem fördern. Kalte Nahrung ist weniger förderlich, da sie die Verdauungskraft schwächt.

Ausgewogene Ernährung:

Eine der Möglichkeiten, die Nahrung ausgewogen zu gestalten, ist die Einbeziehung aller Geschmacksrichtungen. Durch die Beachtung der sechs Geschmacksrichtungen (Rasas) wird eine ausgewogene Ernährung gefördert, die alle notwendigen Nährstoffe liefert.

Hervorhebung von Frische:

Frische, saisonale und regionale Lebensmittel stehen im Mittelpunkt, wodurch mehr Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben.

Dieses Prinzip fördert aber nicht nur die eigene Gesundheit, diese Prinzipien zu beachten ist auch aus ökologischer Sicht immer wichtiger – warum die Lebensmittel durch die halbe Welt transportieren, wenn Gutes auch sehr nah zu bekommen ist

Prävention von Krankheiten:

Durch die Betonung der Ganzheitlichkeit und Balance kann Ayurveda helfen, das Gleichgewicht des Körpers zu erhalten und Krankheiten vorzubeugen.

Die Ayurveda-Ernährung ist nicht der einzige Aspekt, der für die Ganzheitlichkeit des Ayurveda spricht – auch die Ayurveda-Konstitution und auch andere Prinzipien unterstützen jeden dabei, Krankheit zu reduzieren, bzw. die Gesundheit bis ins hohe Alter zu erhalten.

Förderung des Stoffwechsels:

Wir haben schon die Förderung der Verdauung angesprochen. Stoffwechsel ist aber weit mehr, wie nur die Verdauung. Tausende Stoffwechselleistungen erbringt unser Körper in jedem Augenblick. Durch die Anpassung der Ernährung an den jeweiligen Stoffwechseltyp (sprich die Ernährung wird auf die eigene Konstitution abgestimmt) kann die Ayurveda-Ernährung die Fettverbrennung und den Stoffwechsel in jeder Zelle unterstützen.

Geistige Klarheit:

Die Verbindung von Körper, Geist und Seele wird hervorgehoben, und die Ernährung kann dabei helfen, geistige Klarheit und Fokus zu fördern. Im Ayurveda kennt man drei Energie-Qualitäten: Sattva, Rajas und Tamas.

Sattvige Ernährung bringt die Klarheit, rajasische Nahrung bringt Aktivität und tamasische Nahrung macht dumpf und träge.

Naturbelassene Lebensmittel:

Der Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel und künstliche Zusätze unterstützt die natürliche Gesundheit des Körpers.

Diese tamasische Ernährung ist soweit möglich zu vermeiden. Dazu zählen unter anderem Fastfood, Fertiggerichte, Alkohol und andere Genussgifte. Genau hier werden die vielen künstlichen Zusätze verwendet.

Unterstützung der Entgiftung:

Ayurvedische Ernährungsprinzipien fördern die Entgiftung des Körpers und helfen, Giftstoffe zu eliminieren.

In der Vermeidung der Ursache liegt die Heilung. Die bisher angesprochenen Punkte verhelfen dazu, dass weniger Giftstoffe – Ama – im Körper bleiben.

Es ist aber in jedem Fall sinnvoll, eine Fastenkur zu absolvieren. Unsere Probleme und Krankheiten, die in der Mitte des Lebens auftreten, sind meist dadurch verursacht, dass zu lange zu wenig Achtsamkeit auf die Ernährung gelegt wurde. Der Körper kann sehr lange kompensieren, aber in der Mitte des Lebens – nach Ayurveda der Übergang von der Pitta- zur Vata-Lebensphase da dekompensiert der Körper und Krankheit und Stoffwechselstörungen sind dann das Resultat.

Reduzierung von Stress:

Durch die Betonung des bewussten Essens und die Integration von Meditation oder Yoga ins Leben kann die Ayurveda-Ernährung dazu beitragen, Stress zu reduzieren.

Gut Kauen gehört auch dazu – eine Kollegin hat gerne gesagt, der Magen hat keine Zähne – richtig Kauen ist also ein hoher Gesundheitsfaktor.

Unterstützung der Immunabwehr:

Die Auswahl von Nahrungsmitteln, die den Körper in seinem natürlichen Abwehrmechanismus unterstützen, trägt zur Stärkung des Immunsystems bei.

Hier trägt eben auch die regionale, saisonale und hochwertige Frischkost dazu bei.

Förderung der Langlebigkeit:

Durch die Förderung eines gesunden Lebensstils und einer ausgewogenen Ernährung kann die Ayurveda-Ernährung dazu beitragen, die Lebensqualität und -dauer zu erhöhen.

Das Ziel des Ayurveda ist die Förderung eines gesunden, langen und glücklichen Leben.

Ayurveda ist ein Lifestyle, der diese Langlebigkeit fördert. Es ist sinnvoll, tiefer einzusteigen in die ayurvedische Ernährungs- und Lebensweise – der eigenen Gesundheit zuliebe.

