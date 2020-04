100 Tage PERM4 | Gehaltsrechner: 100% Klarheit

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zeigen hohes Interesse an kostenloser, präziser und aktueller Gehaltsanalyse.

Seit seinem Launch am 6. Januar 2020 liefert der kostenlose PERM4 | Gehaltsrechner ( https://www.perm4.com/gehaltsrechner/) interessierten Fach- und Führungskräften sowie Arbeitgebern präzise, aktuelle und realistische Gehaltsanalysen für alle Branchen und Positionen in Deutschland. In den ersten 100 Tagen errechnete der Gehaltsrechner jeweils binnen weniger Minuten über 1850x eine objektive Orientierungshilfe. Für Gehaltsverhandlungen, Karriereperspektiven oder einfach mehr Bewusstsein für den eigenen Marktwert.

Der PERM4 | Gehaltsrechner zeichnet sich durch die detaillierten Parameter, seine hohe Aktualität sowie seine präzisen Ergebnisse für die konkrete Position aus. Denn die verlässlichen Berechnungen berücksichtigen alle gehaltsrelevanten Faktoren. Der Gehaltsrechner greift auf über 500.000 Datensätze zu, die stetig durch zusätzliche Eingaben bereichert und aktualisiert werden. Zur Berechnung der konkreten Ergebnisse dienen spezifische wissenschaftliche Methoden. Die hohe Validität stellt die PERM4 | Permanent Recruiting GmbH durch kontinuierliche, praxisbezogene Abgleiche sicher.

Die Nutzung des PERM4 | Gehaltsrechners ist kostenlos, dauert etwa 3 bis 5 Minuten und liefert das Ergebnis unmittelbar als PDF-Datei. So zeigt die Analyse Arbeitnehmern, ob sie bekommen, was sie verdienen und schafft Klarheit und Transparenz. Denn viele haben keinen Zugriff auf Daten in entsprechender Qualität und wissen nicht, anhand welcher Vergleichswerte sie ihr eigenes Gehalt realistisch bewerten können. Genauso stellt das Berechnungstool für Arbeitgeber eine große Hilfe dar, um qualifizierten Fach- und Führungskräften ein faires und angemessenes Angebot unterbreiten zu können und für die Firma zu gewinnen bzw. dauerhaft im Unternehmen zu halten.

Alex Gerritsen, Geschäftsführer der PERM4 | Permanent Recruiting GmbH, betont den hohen Mehrwert des Gehaltsrechners anhand der detaillierten Parameter: “Das eigene Gehalt ist von sehr vielen Faktoren abhängig: Neben üblichen Eckpunkten wie etwa Ausbildung oder Verantwortungsumfang sind Details wie Region, Unternehmensgröße, Betriebszugehörigkeit und vieles mehr zu berücksichtigen. Jedes Detail ist entscheidend. Darum lassen wir sehr viele Parameter in die Analyse einfließen und berücksichtigen sie mit der entsprechenden Gewichtung.”

Neben der Präzision ist die Aktualität eine wichtige Eigenschaft des PERM4 | Gehaltsrechners. Denn die Datenbankwerte stammen unmittelbar aus der Praxis und werden laufend durch neue Daten ergänzt und aktualisiert. So ist der PERM4 | Gehaltsrechner auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation “up to date” und berücksichtigt bereits die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Die PERM4 I Permanent Recruiting GmbH ist der führende Personaldienstleister für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung. Mit rd. 200 spezialisierten Karriereberatern bringt der Personaldienstleister Unternehmen und Kandidaten in den Berufsfeldern Sales, Marketing, HR, IT/TK, Finance, Supply Chain Management, Engineering und Construction/Property zusammen. Mit Hilfe einer ständig wachsenden und permanent aktualisierten Datenbank mit derzeit über 220.000 Fach- und Führungskräften stellt die in Berlin und Frankfurt am Main ansässige Personalberatung – trotz allgemeinem Fach- und Führungskräftemangel – sicher, dass Unternehmen in den für ihren Geschäftserfolg relevanten Bereichen schnell (wieder) über die passenden Leistungsträger verfügen. So hilft sie Unternehmen erfolgreich zu bleiben und unterstützt Fach- und Führungskräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt.

Kontakt

PERM4 | Permanent Recruiting GmbH

Sascha Thieme

Lindencorso – Unter den Linden 21

10117 Berlin

030 333063120

Sascha.Thieme@perm4.com

http://www.perm4.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.