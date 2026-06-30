100 Tage KRITIS-Dachgesetz: Sicherheitsexperte Bastian Rauen zieht auf der SICHERHEITSEXPO Bilanz

Neue Anforderungen, wachsende Verantwortung: Der Schutz kritischer Infrastrukturen steht vor einem Paradigmenwechsel.

Koblenz/München, 29.06.2026. – Das KRITIS-Dachgesetz markiert einen wichtigen Schritt für die Resilienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Deutschland. Welche Auswirkungen die neuen Rahmenbedingungen bereits zeigen und welche Herausforderungen für Betreiber, Behörden und Sicherheitsverantwortliche entstehen, beleuchtet Sicherheitsexperte und KRITIS-Sicherheitsmanager Bastian Rauen, Herausgeber von KRITIS INSIDE, als Speaker im BSKI Forum der SICHERHEITSEXPO München.

Unter dem Titel „100 Tage KRITIS-Dachgesetz – eine Bilanz“ analysiert Bastian Rauen die ersten Erfahrungen nach Einführung der neuen gesetzlichen Anforderungen und gibt Einblicke in die praktische Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen die Bedeutung einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen sowie die nächsten notwendigen Schritte für Unternehmen und öffentliche Institutionen.

„KRITIS-Schutz ist keine reine Pflichtaufgabe – er ist eine strategische Verantwortung. Entscheidend wird sein, aus gesetzlichen Anforderungen wirksame Sicherheitskonzepte zu entwickeln, die im Ernstfall tatsächlich funktionieren.“

— Bastian Rauen, KRITIS-Sicherheitsmanager und Herausgeber des Fachmagazins KRITIS inside.

Die SICHERHEITSEXPO München bietet als zentrale Plattform für Sicherheitsverantwortliche den Raum für Austausch, Innovation und Diskussion über die Zukunft moderner Sicherheitsarchitekturen. Mit seinem Vortrag im BSKI Forum unterstreicht Bastian Rauen die Bedeutung praxisnaher Lösungen für eine resiliente Gesellschaft und widerstandsfähige Infrastrukturen.

Termin: 01.07. 2026

Veranstaltung: SICHERHEITSEXPO München

Forum: BSKI Forum

Vortrag: „100 Tage KRITIS-Dachgesetz – eine Bilanz“

Die r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Full-Service-Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz und Helbra. Das Unternehmen ist Mitglied im BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. und bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel sowie Kommunen individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen. Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet der Dienstleister eng mit zertifizierten Partnern der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen und bietet Unternehmern mit videoalarm.de, dein-bauwaechter.de und solarwaechter.de die effektivsten Alarmsysteme auf dem deutschen Markt – bekannt aus einschlägigen Fachpublikationen wie bauMAGAZIN und bauSICHERHEIT. Seit 2024 ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI) e.V. Im Januar 2026 publizierte Geschäftsführer Bastian Rauen die Erstausgabe des neuen Fachmagazins „KRITISinside -Fachmagazin für den kritischen Infrastrukturschutz“.

Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat das Sicherheitsunternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem PLUS X AWARD (2024 und 2025) „TOP 100 Sicherheitstechnikfirmen Deutschlands“ prämiert.

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