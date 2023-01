100 Millionen Suchen in 2022 auf der CRUISEHOST Plattform

CRUISEHOST expandiert weiter international

CRUISEHOST, eine führende Plattform für Kreuzfahrtbuchungen, gab heute bekannt, dass sie in ihrem Netzwerk signifikantes Wachstum verzeichnet hat, mit 100 Millionen Suchen im Jahr 2022 aus 22 Ländern. Das Unternehmen expandiert weiter und erreicht neue Märkte in Norwegen, der baltischen Region, der Türkei, Südkorea und den USA, wo es seinen ersten Kunden gewonnen hat.

MSC CRUISES wurde als beliebteste Kreuzfahrtgesellschaft im CRUISEHOST-Netzwerk benannt, wobei das Schiff Costa Fascinosa am beliebtesten ist. Die westliche Mittelmeerregion wurde auch als bevorzugtes Reiseziel der CRUISEHOST-Kunden identifiziert.

Im Jahr 2022 hat CRUISEHOST mehrere neue Funktionen veröffentlicht, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Das Pagemaker CMS ist nun vollständig in die CRUISEC-Plattform integriert und die CRUISEA-Chat-Funktion ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Subagenturen und dem Hauptsitz. Darüber hinaus ist die CRUISE-API nun für Live-Kreuzfahrtdaten als JSON-Katalog verfügbar.

Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten auch zahlreiche neue Kreuzfahrtgesellschaften und APIs zu seinem Netzwerk hinzugefügt, was die für die Kunden verfügbaren Optionen weiter erhöht. CRUISEHOST ist bestrebt, die bestmöglichen Lösungen für den internationalen Tourismusmarkt zu bieten und wird auch in den kommenden Jahren weiterhin innovieren und expandieren.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 25 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 20 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

