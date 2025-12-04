10. pmwelt – Europas größte Projektmanagement-Konferenz

Motto zum Jubiläum 2026: „WHAT’S NEXT? – Gemeinsam Zukunft gestalten“.

München, 04. Dezember 2025 – Die pmwelt feiert 2026 10-jähriges Jubiläum!

Mit dem Motto „WHAT’S NEXT? Gemeinsam Zukunft gestalten.“ richtet Europas größte unabhängige Projektmanagement-Konferenz den Blick nach vorn: vom 14. bis 16. April 2026 treffen sich Projektmanager, Projektteams aus Unternehmen und Organisationen sowie Fachangestellte der öffentlichen Verwaltung im smartvillage in München-Bogenhausen. Während sich der erste Konferenztag speziell an die öffentliche Verwaltung richtet, steht an den Folgetagen der Austausch über die Zukunft des Projektmanagements im Mittelpunkt – offen für alle, die Projekte gestalten und voranbringen.

Drei volle Tage Inspiration, Expertenaustausch und Praxiswissen

Der Kongress gliedert sich in drei Veranstaltungstage, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und vielen Gelegenheiten zum Austausch:

Tag 1 – Fokus Verwaltung: Der erste Konferenztag, mit Opening-Keynote von Dr. Christoph Eichhorn, richtet sich an Projektmanager und Fachkräfte aus der öffentlichen Verwaltung. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Digitalisierung, KI und nachhaltige Transformation – mit Praxisbeispielen, wie Verwaltung Zukunft gestalten kann.

Tag 2 – Hauptkonferenz: Der zentrale Konferenztag bietet inspirierende Impulse und vielfältige Perspektiven aus der Projektwelt. Als Keynote Speaker begrüßen wir Prof. Dr. Fabian Hänle und Martin Laschkolnig. Das Programm ist vollgepackt mit Experten aus der Praxis, die die pmwelt mit Case Studies, konkreten Umsetzungen und Inspirationsvorträgen bereichern. Hinzukommen zwei praxisintensive Workshops und 8 Methoden Sessions.

Tag 3 – Seminare: In Intensivseminaren vertiefen Teilnehmende ihr Wissen gezielt und nehmen direkt anwendbare Werkzeuge für den Projektalltag mit.

Themen im Fokus

Unter dem Motto „WHAT’S NEXT? – Gemeinsam Zukunft gestalten“ richtet die pmwelt 2026 den Blick nach vorn – auf neue Arbeitswelten, auf Technologie und auf Menschen, die den Wandel der Projektwelt gestalten. Die zentralen Fragen sind:

1.Zukunft des Projektmanagements: Welche Trends und Technologien prägen die kommenden Jahre?

2.Der Mensch im Mittelpunkt: Wie gelingt Zusammenarbeit in Zeiten von KI, Komplexität und Veränderung?

3.Nachhaltig gestalten: Welche Verantwortung tragen Projekte für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft?

Das persönliche Networking zieht sich durch alle drei Tage: In Vorträgen, Pausen und beim abendlichen Get-together kommen Projektexperten und Teams aus allen Bereichen und Regionen miteinander ins Gespräch.

Tickets und Anmeldung

Der Kongress ist jährlich restlos ausgebucht und die Teilnahme ist limitiert. Die Early-Bird-Tickets sind verfügbar. Mitglieder des projektmagazins profitieren von einem Rabatt in Höhe von 130 Euro. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.pmwelt.com

Presse- und Kontaktinformationen

Regina Wolf-Berleb

projektmagazin

Mehlbeerenstraße 4

82024 Taufkirchen

Tel.: +49 89 242 07 98 6

E-Mail: rw@projektmagazin.de

Über uns

Die pmwelt steht seit 2016 für Wissen, Austausch und Community im Projektmanagement. Hier treffen sich Profis, Newcomer und Interessierte, um aktuelle Herausforderungen und Trends gemeinsam zu diskutieren. Die begleitende Fachausstellung zeigt die neuesten Entwicklungen bei PM-Software und Dienstleistungen.

Das projektmagazin ist die größte unabhängige deutschsprachige Projektmanagement-Community im D-A-CH-Raum. Auf www.projektmagazin.de finden Projektbeteiligte über 2.600 praxisnahe Fachartikel, Methoden und Tools für ihren Projektalltag.

