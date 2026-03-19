10. Jahrestag der Erklärung für Frieden und Kriegsbeendigung (DPCW)

Am 14. März 2016 wurde die Erklärung für Frieden und Kriegsbeendigung (DPCW) verkündet. Das Dokument wurde vorgeschlagen, um gemeinsame Maßstäbe für die Kriegsprävention und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten in einem internationalen Umfeld zu schaffen, in dem Kriege und Konflikte immer wieder auftreten.

Die DPCW geht von der Erkenntnis aus, dass unzählige junge Menschen in Kriegen geopfert werden. Anstatt Konflikte erst nach ihrem Ausbruch zu bewältigen, zeigt die Erklärung einen Weg auf, wie Konflikte strukturell verhindert und Zusammenarbeit institutionalisiert werden kann.

Anlässlich des 10. Jahrestags der Verkündung der DPCW haben die Unterstützung und das Engagement der letzten zehn Jahre die Grundlage für die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßstäbe schrittweise erweitert.

HWPL – Gegründet auf der Grundlage von Kriegserfahrungen

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) ist eine internationale Friedens-NGO, die gegründet wurde, um Kriege zu beenden und eine nachhaltige Friedensordnung aufzubauen.

Der Hintergrund ihrer Gründung liegt in den Kriegserfahrungen des Vorsitzenden Man-Hee Lee. Als studentischer Soldat während des Koreakriegs erlebte er die Verwüstungen des Krieges hautnah. Die Überzeugung, dass junge Menschen nicht länger im Krieg geopfert werden sollten, wurde zum Ausgangspunkt für die Gründung von HWPL.

Seitdem hat HWPL ein internationales Netzwerk aufgebaut, das Politik, Religion und Zivilgesellschaft miteinander verbindet, und Diskussionen über die Umsetzung des Völkerrechts für den Frieden, der Friedenspädagogik und der interreligiösen Zusammenarbeit geführt. Die DPCW ist ein Vorschlag für internationale Normen, der im Rahmen dieser Bemühungen erarbeitet wurde.

HWPL-Weltfriedensgipfel vom 18. September und internationaler Konsens

Die DPCW nahm seinen Anfang mit dem HWPL-Weltfriedensgipfel, der am 18. September 2014 in Seoul stattfand. Insgesamt nahmen 1.933 Teilnehmer aus 152 Ländern teil, darunter ehemalige und amtierende Staatsoberhäupter, Regierungsvertreter, Religionsführer, Experten für internationales Recht und Vertreter der Zivilgesellschaft. Das zentrale Thema der Konferenz lag darin, dass es nicht ausreicht auf den Ausbruch von Konflikten zu reagieren, sondern dass man sich proaktiv für den Frieden einsetzen sollte, um das Wiederaufflammen von Kriegen zu verhindern.

Dementsprechend kam man überein, dass internationale Maßstäbe erforderlich sind, um Konflikte zu verhindern und die Zusammenarbeit zu institutionalisieren. Im Jahr 2015 gründete HWPL das International Law Peace Committee (ILPC), das sich aus Experten für internationales Recht aus aller Welt zusammensetzt. Nach eingehender rechtlicher Prüfung und Beratung schloss das Komitee die Ausarbeitung der DPCW ab, die aus 10 Artikeln und 38 Absätzen besteht und am 14. März 2016 offiziell verkündet wurde.

Wesentliche Inhalte der DPCW

Die DPCW besteht aus einer Präambel und 10 Artikeln mit 38 Absätzen. Sie stützt sich zwar auf die Grundprinzipien des bestehenden Völkerrechts, enthält jedoch eine detailliertere Darstellung der Mechanismen zur Kriegsprävention und zur Stärkung der Zusammenarbeit.

Die DPCW umfasst Folgendes:

– Festlegung internationaler Maßstäbe bezüglich Gewaltanwendung

– Kodifizierung von Verfahren zur friedlichen Konfliktlösung

– Stärkung der Grundsätze der internationalen Zusammenarbeit und der kollektiven Sicherheit

– Gewährleistung der Religionsfreiheit und Förderung der interreligiösen Zusammenarbeit

– Förderung einer Kultur des Friedens und der Bürgerbeteiligung

Hierbei soll die DPCW nicht die bestehende internationale Rechtsordnung ersetzen, sondern die vereinbarten Grundsätze des Völkerrechts ergänzen und stärken, damit sie in der Praxis wirksam greifen können.

Außerdem zielt die Erklärung darauf ab, die Grundlage für die Umsetzung internationaler Normen zu erweitern, indem sie über einen staatszentrierten Rechtsrahmen hinaus die Rolle verschiedener Akteure, wie religiöser Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft, einbezieht.

10 Jahre Wachstum und Entwicklung

Seit der Verkündung der DPCW gab es Bekundungen der Unterstützung durch internationale Organisationen und nationale Parlamente. Mehrere regionale parlamentarische Gremien, darunter das Panafrikanische Parlament (PAP), das Zentralamerikanische Parlament (PARLACEN) und das Lateinamerikanische und Karibische Parlament (Parlatino), haben Resolutionen zur Unterstützung der DPCW verabschiedet. Kürzlich haben auch die Abgeordnetenkammer von Paraguay, der Senat der Dominikanischen Republik und die Nationalversammlung des Südsudans Resolutionen zur Unterstützung der DPCW verabschiedet.

Auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene wurden rund 900.000 Unterstützungsbekundungen von Bürgern aus 178 Ländern gesammelt, damit die Verbreitung der Normen nicht nur durch staatliche Diplomatie, sondern auch durch die Zivilgesellschaft stattfindet.

Der Weg über die Ära des Krieges hinaus: Frieden in Gesetze verankern

Ein Vertreter von HWPL betonte: „Lange Zeit hat die Menschheit Konflikte oft durch Krieg beendet. Das Muster, Ordnung durch Machtüberlegenheit zu bestimmen, hat sich wiederholt. Ein zivilisatorischer Wandel besteht darin, diese Struktur zu verändern – weg von der Lösung von Konflikten durch Krieg hin zu ihrer Lösung durch Gesetze, Vereinbarungen, Verfahren und Zusammenarbeit. Konflikte werden vielleicht nicht verschwinden, aber die Mittel zu ihrer Lösung können sich ändern. Die DPCW präzisiert Maßstäbe hinsichtlich der Anwendung von Gewalt, legt Verfahren zur Streitbeilegung fest und bindet die Rolle von Religion und Zivilgesellschaft in den institutionellen Rahmen ein. Dies stellt eine Bemühung dar, Strukturen zu stärken, die verhindern, dass Konflikte zu Kriegen eskalieren.“

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) ist eine internationale Friedens-NGO, die für globalen Frieden und die Beendigung von Kriegen gegründet wurde. HWPL ist eine Nichtregierungsorganisation, die bei der Seoul Metropolitan Government der Republik Korea registriert ist. Sie ist mit der UN-Abteilung für globale Kommunikation (DGC) verbunden und hat einen Sonderkonsultativstatus beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC). Sie setzt sich insbesondere für ein Völkerrecht des Friedens, interreligiösen Dialog und Friedenspädagogik ein.

Kontakt

HWPL Berlin e.V.

Dennis Waldoch

Lichtenrader Damm 78

12305 Berlin

0171 / 943 8484



http://www.hwpl-berlin.de

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