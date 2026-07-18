10 Jahre Yasmin Mohr Osteopathie Bensheim

Was während der Physiotherapie-Ausbildung im Jahr 2002 als Begeisterung für die Osteopathie begann, entwickelte sich zu einer erfolgreichen Berufung. Heute feiert Yasmin Mohr Osteopathie Bensheim das zehnjährige Bestehen der eigenen Praxis – verbunden mit inzwischen 24 Jahren therapeutischer Berufserfahrung.

Nach ihrem Examen als Physiotherapeutin im Jahr 2002 absolvierte Yasmin Mohr ihre Ausbildung zur Osteopathin, die sie 2016 erfolgreich abschloss. Im selben Jahr eröffnete sie ihre eigene Praxis in Bensheim. Anfangs arbeitete sie parallel noch im Therapie- und Fortbildungszentrum Heppenheim, bis sich ihre Praxis erfolgreich etablierte. Seit 2019 widmet sie sich nahezu vollständig ihrer eigenen Praxis und gibt ihr Wissen zusätzlich als Dozentin an einer Physiotherapieschule in Mannheim weiter.

„Schon während meiner Ausbildung war mir klar, dass ich irgendwann Osteopathin werden möchte. Mich faszinieren bis heute die ganzheitliche Betrachtungsweise und die komplexen Zusammenhänge des menschlichen Körpers“, sagt Yasmin Mohr.

In ihrer Praxis behandelt sie Menschen jeden Alters – vom Säugling bis ins hohe Lebensalter. Dabei verbindet sie osteopathische Verfahren mit ihrem umfangreichen physiotherapeutischen Wissen aus zahlreichen Fortbildungen, darunter Manuelle Therapie, Sportphysiotherapie, Bobath, Lymphdrainage sowie Spezialisierungen in der Kinderosteopathie und der neurofunktionellen Integration.

„Ich arbeite nicht nach einem starren Konzept. Ich nutze die Methode, die dem Patienten in seiner individuellen Situation am besten hilft.

Auf ihren bisherigen Weg blickt Yasmin Mohr mit Stolz zurück. „Es war nicht immer einfach. Aber ich habe konsequent an meinem Ziel festgehalten und mir über die Jahre das Vertrauen vieler Menschen erarbeitet.“

Als Heilpraktikerin erfüllt sie die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausübung der Osteopathie und engagiert sich darüber hinaus als Mitglied im Berufsverband Osteopathie e. V. (BVO) sowie in der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie (BAO).

Das zehnjährige Praxisjubiläum steht für fachliche

Kompetenz, kontinuierliche Weiterbildung und vor allem für eine Behandlung, bei

der der Mensch stets im Mittelpunkt steht.

Osteopathie-Praxis von Yasmin Mohr (Heilpraktikerin) in Bensheim-Auerbach, spezialisiert auf Osteopathie und Kinderosteopathie, BVO- und BAO-zertifiziert.

Kontakt

Yasmin Mohr Osteopathie

Yasmin Mohr

Pater-Delp-Strasse 9

64625 Bensheim

06251 / 98 77 110



http://www.osteopathie-bensheim-mohr.de/

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