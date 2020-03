10 Jahre reibungsloser Betrieb in Valencia

Ein vollautomatisches Parkhaussystem von STOPA in Spanien

“stolzer” ist eine Marke der “STOPA Anlagenbau GmbH” und baut weltweit Parkhaussysteme, die in ihrer technischen Ausführung höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Das Parkhaus im Stadtzentrum von Valencia aus dem Jahr 2009 ist ein eindrucksvoller Beweis für die Langlebigkeit der Parkhaussysteme.

Das Parkhaussystem befindet sich in einer engen Straße, typisch spanisch mit schmalen Häusern dicht bebaut. Die Aufgabe war, in diesem architektonischen Umfeld so viele Stellplätze wie möglich umzusetzen. In Folge der dichten Bebauung kam nur eine unterirdische Bauweise infrage, die in der Breite klar begrenzt war. “stolzer” passte sein Parkhaussystem an die Herausforderungen vor Ort an. Das Parkhaus erstreckt sich über sieben unterirdische Stockwerke. Es gibt einen Transferraum, in dem der Fahrer das Fahrzeug abstellt. Das Regalbediengerät transportiert das Fahrzeug anschließend vollautomatisch an den jeweiligen Stellplatz. Da im gesamten Transportprozess nur wenige Komponenten zum Einsatz kommen, ist das Parkhaussystem wartungsarm, energiesparend und funktioniert sehr zuverlässig. Insgesamt verfügt das Parkhaus in Valencia über 43 Stellplätzen.

Besonders gelungen ist die Integration des Parksystems in die historische Bausubstanz. Das war ein Kundenwunsch und gilt nicht nur für die Zufahrt an der Fassadenseite, sondern für das ganze Parkhaussystem.

Die Parkhaussysteme von “stolzer” sind ein Produkt der “STOPA Anlagenbau GmbH”. Sie werden bei “STOPA Anlagenbau” komplett geplant, produziert und installiert.

stolzer a brand of STOPA.

stolzer ist eine Marke von STOPA, einem europaweit führenden Premium-Hersteller von automatisierten Lagersystemen für Blech, Langgut und automatische Parkhaussysteme.

Die Angebotspalette reicht von Stand-Alone-Anwendungen bis zu integrativen Automatisierungsmodulen. 40 Jahre Praxiserfahrung, mit komplexen Konstruktionen und weltweit über 2.000 installierten Anlagen, daraus bezieht das unabhängige Unternehmen ein einzigartiges Knowhow hinsichtlich Produktqualität und Prozesssicherheit, Prozessautomatisierung und Softwareentwicklung.

Kontakt

STOPA Anlagenbau GmbH

—- —–

Industriestr. 12

77855 Achern-Gamshurst

+49 7841 704-0

+49 7841 704-190

presse@stopa.com

http://www.stopa.com

Bildquelle: presse@stopa.com