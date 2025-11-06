10 Jahre Jubiläum: Spitta Akademie & IHK Reutlingen

Seit 2015 bilden Spitta Akademie und IHK Reutlingen gemeinsam Fachkräfte in der Zahnmedizin, Zahntechnik und Kieferorthopädie aus.

Balingen, November 2025 – Die Spitta Akademie und die IHK Reutlingen feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum:

Seit 10 Jahren arbeiten die beiden Partner erfolgreich zusammen, um praxisnahe, IHK-zertifizierte Weiterbildungen für Fachkräfte im Gesundheitswesen anzubieten.

Begonnen hat die Kooperation 2015 mit dem Lehrgang „Praxismanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d)“.

Seitdem wurde das Angebot kontinuierlich erweitert: vom „Zahntechnischen Verwaltungsmanager“ (2015) über „Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen“ in Reutlingen (2016) und Berlin (2017) bis hin zu den aktuellen Weiterbildungen wie „KFO-Abrechnungsmanager“, „Abrechnungsexperte für die Zahnarztpraxis“ und „Dokumentationsmanager“ (2025).

Zehn Jahre Bildungspartnerschaft mit Zukunft:

Dina Martini, Leitung der Spitta Akademie, betont die Vision für die kommenden Jahre: „Wir wünschen uns, dass wir weiterhin so eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie bisher und gemeinsam neue Weiterbildungsangebote entwickeln.“

Die IHK Reutlingen schätzt die Kooperation ebenfalls sehr: „Unsere Zusammenarbeit ist vertrauensvoll, unkompliziert und wir verfolgen das gleiche Ziel: Bildung zu gestalten, die wirklich etwas bewirkt“, so Sabine Schwinghammer, IHK Reutlingen.

Warum IHK-Weiterbildungen überzeugen:

Die Jubiläumspartnerschaft zeigt, wie praxisorientierte Weiterbildung in der Zahnmedizin, Zahntechnik und Kieferorthopädie auf höchstem Niveau umgesetzt werden kann. Teilnehmende erwerben nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern profitieren auch von zahlreichen Vorteilen, die IHK-Lehrgänge besonders attraktiv machen:

Anerkannte und zertifizierte Abschlüsse – IHK-Zertifikate genießen bundesweit hohes Ansehen bei Arbeitgebern und sind ein wertvoller Nachweis über erworbene Kompetenzen. Sie erhöhen die beruflichen Chancen und bieten oft den entscheidenden Karriereschub.

Spaß am Lernen – Moderne Lehrkonzepte, interaktive Methoden und praxisorientierte Projekte fördern Motivation und Lernerfolg.

Einheitliche Standards und hohe Transparenz – Durch die deutschlandweit einheitlichen IHK-Zertifizierungen ist die Qualität der Abschlüsse vergleichbar und verlässlich – ein echtes Gütesiegel im Weiterbildungsmarkt.

Kleine Gruppen, großer Austausch – Eine begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht intensiven Dialog und individuellen Lernerfolg.

Praxisnähe und Qualität – IHK-Lehrgänge sind konsequent auf die Anforderungen der Wirtschaft ausgerichtet. Inhalte werden regelmäßig überprüft und von erfahrenen Praktikern vermittelt – so bleibt das Wissen aktuell, anwendungsorientiert und umsetzbar im Berufsalltag.

Anlässlich des Jubiläums veranstaltet die Spitta Akademie ein besonderes Gewinnspiel.

Unter allen Personen, die sich im Zeitraum vom 05.11. bis 12.11.2025 zu einer der kostenlosen Infoveranstaltungen anmelden, wird ein IHK-Lehrgang nach Wahl verlost.

So funktioniert die Teilnahme:

1. Eine der kostenlosen und unverbindlichen Infoveranstaltungen auswählen.

2. Im Aktionszeitraum vom 05.11. bis 12.11.2025 anmelden.

3. Alle Anmeldungen nehmen automatisch am Gewinnspiel teil.

Gewinn:

Verlost wird ein IHK-Lehrgang nach Wahl – eine Gelegenheit, neues Wissen zu erwerben, sich fachlich weiterzuentwickeln und die eigene Karriere gezielt zu fördern.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Teilnahme am Gewinnspiel durch Anmeldung im Zeitraum 05.11.-12.11.2025 zu einer beliebigen Infoveranstaltung. Der Gewinn umfasst einen IHK-Lehrgang nach Wahl (keine Barauszahlung möglich). Der Gewinner oder die Gewinnerin wird zeitnah nach Aktionsende benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Spitta Akademie blickt auf zehn Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit mit der IHK Reutlingen zurück und richtet den Blick zugleich in die Zukunft: Geplant sind neue Programme, innovative Lehrformate und weitere gemeinsame Erfolgsgeschichten.

Weitere Informationen zu den IHK-Lehrgängen sind unter

https://www.spitta-akademie.de/online-lehrgaenge.html verfügbar.

Fragen & Antworten rund um IHK-Weiterbildungen im Gesundheitswesen

Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es beim Zahnarzt?

Zahnmedizinische Fachangestellte können sich zur Praxismanagerin IHK, Abrechnungsexpertin oder Dokumentationsmanagerin weiterbilden. Damit eröffnen sich attraktive Perspektiven in Praxisleitung, Verwaltung und Abrechnung.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es als Zahntechniker?

Zahntechniker können sich beispielsweise zum Zahntechnischen Verwaltungsmanager IHK qualifizieren. Diese Weiterbildung kombiniert technisches Wissen mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz – ideal für Führungsaufgaben in Dentallaboren.

Wie kann man sich als Zahnarzthelferin weiterbilden?

Zahnarzthelferinnen (ZFA) profitieren von praxisnahen Fortbildungen wie KFO-Abrechnungsmanager, Abrechnungsexperte für die Zahnarztpraxis oder Praxismanager IHK. Diese Kurse erweitern die beruflichen Einsatzmöglichkeiten deutlich.

Welche Weiterbildungen gibt es als ZFA?

Neben klassischen IHK-Lehrgängen bietet die Spitta Akademie ein breites Spektrum an Kursen rund um Praxisorganisation, Dokumentation und Abrechnung – ideal, um sich beruflich zu spezialisieren oder eine Leitungsfunktion zu übernehmen.

Welche offiziellen Jubiläumsjahre gibt es?

2025 feiern die Spitta Akademie und die IHK Reutlingen ihr 10-jähriges Jubiläum der erfolgreichen Kooperation – ein Jahrzehnt praxisorientierter Bildungsarbeit im Gesundheitswesen.

Berufliche Perspektiven durch IHK Reutlingen:

Durch die IHK Reutlingen eröffnen sich Fachkräften im Gesundheitswesen neue Karrierewege: von der Praxisleitung über Abrechnungsmanagement bis hin zu Fachwirt-Positionen. Die praxisnahen Lehrgänge unterstützen nachhaltige berufliche Weiterentwicklung und sichern langfristig den Fachkräftebedarf der Region.

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

