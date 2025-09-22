20 % Jubiläumsrabatt auf alle Anmeldungen, die zwischen 29.09.2025 und 31.10.2025

Seit einem Jahrzehnt steht die HELP Akademie für hochwertige Bildung, praxisnahe Weiterbildung und den Anspruch, Wissen mit Menschlichkeit zu verbinden.

Gegründet mit der Vision, Menschen für anspruchsvolle, verantwortungsvolle und zukunftssichere Berufsfelder zu qualifizieren, haben wir in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Absolventinnen und Absolventen erfolgreich auf ihrem Weg begleitet. Heute dürfen wir stolz zurückblicken – und gleichzeitig voller Zuversicht nach vorn schauen.

Ob im Bereich Berufsbetreuung, im Coaching & Businesscoaching oder in der Seniorenassistenz – unsere Zertifikatslehrgänge sind auf die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes zugeschnitten. Sie verbinden fundierte Fachkenntnisse mit praxisorientierten Methoden und legen größten Wert auf persönliche Kompetenzentwicklung. Damit schaffen wir ein starkes Fundament für neue berufliche Perspektiven und eine erfüllende Tätigkeit im Dienst am Menschen.

Als Jubiläumsgeschenk bieten wir Ihnen einen 20 % Jubiläumsrabatt auf alle Anmeldungen, die im Zeitraum 29.09.2025 bis 31.10.2025 bei uns eingehen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich jetzt für einen unserer Zertifikatslehrgänge anzumelden und den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft zu legen.

10 Jahre HELP Akademie – 10 Jahre für Wissen und Menschlichkeit!

Nutzen Sie die Gelegenheit, starten Sie Ihre Weiterbildung und werden Sie Teil der HELP Akademie – für Wissen, Menschlichkeit und eine starke berufliche Zukunft.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

