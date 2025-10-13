10 Jahre GERMAN MEDICAL AWARD – Deutscher Medizin- und Gesundheitspreis Eine Bühne für Exzellenz, Innovation in Medizin und Gesundheit

Preisverleihung am 9. Oktober 2025 im Haus der Ärzteschaft Düsseldorf

10 Jahre GERMAN MEDICAL AWARD – Deutscher Medizin- und Gesundheitspreis

Düsseldorf, 09. Oktober 2025 – Der GERMAN MEDICAL AWARD – Deutscher Medizin- und Gesundheitspreisfeiert 2025 sein zehnjähriges Bestehen. Seit einem Jahrzehnt bietet der Award eine Bühne für herausragende Leistungen, mutige Ideen und Innovationen in der Medizin und im Gesundheitswesen – und würdigt Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft, Kompetenz und Verantwortung die Patientenversorgung verbessern und die Medizin von morgen gestalten.

Am 9. Oktober 2025 wurden im Haus der Ärzteschaft Düsseldorf die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Rund 350 Gäste aus Medizin, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nahmen an der feierlichen Verleihung teil.

ERÖFFNUNG UND AUFTAKT Die feierliche Eröffnung übernahm NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der als Schirmherr des German Medical Award die Bedeutung von Innovation, Empathie und interdisziplinärer Zusammenarbeit in der modernen Medizin betonte. Begleitet wurde sein Beitrag von den ersten Laudatorinnen des Abends, Alice Schwarzer und Mirja du Mont, die in ihren Ansprachen eindrucksvoll den gesellschaftlichen Wert von Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Verantwortung in der Medizin hervorhoben.

DER GERMAN MEDICAL AWARD – EINE INSTITUTION DER ANERKENNUNGDer German Medical Award steht für Medizin, Wissenschaft, Ethik und Menschlichkeit und würdigt Innovationen in der Medizin und Gesundheit, die bereits heute Realität sind und die Zukunft und die Medizin von morgen gestalten. Ausgezeichnet werden Kliniken, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler:innen, Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Gesundheitskommunikation, die mit Leidenschaft, Mut und Innovationskraft die Patientenversorgung verbessern und den medizinischen Fortschritt fördern.

Darüber hinaus ehrt der Award besondere Leistungen in den Bereichen Patientenkommunikation, darunter den Patient:innenpreis, die Health Care Woman und die Medizinerin des Jahres.

ZEHN JAHRE GERMAN MEDICAL AWARD – EINE BÜHNE DER SICHTBARKEITVor zehn Jahren gegründet, verfolgt der German Medical Award das Ziel, Persönlichkeiten aus Medizin und Gesundheit eine Bühne der Anerkennung zu geben – und damit eine Bühne der Sichtbarkeit für all jene, die mit Innovationsgeist, Weitblick und Verantwortung die Gesundheitsversorgung in Deutschland und darüber hinaus verbessern. Heute ist der Award zu einer anerkannten Institution geworden, die auch im internationalen Raum große Beachtung findet.

PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER 2025

Diagnostik: Prof. Dr. Dirk Weyhe

Konservative Therapie: Prof. Dr. med. Christian-Hendrik Heeger

Operative Verfahren: Dr. Fabian Helfritz

Digitalisierung: Sana Kliniken AG

Gesundheitskommunikation: RTL / ITV Studios Germany und Dr. Nicole Steenfatt

Start-ups: SciePro

Patient:innenpreis: Dr. Mimoun Azizi

Health Care Woman 2025: Dr. Hannah Krause – Laudatio: Mirja du Mont

Medizinerin des Jahres 2025: Prof. Dr. Ulrike Protzer – Laudatio: Alice Schwarzer

WORTE VON DR. H.C. YVONNE ESSER

„Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass unsere Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie Leidenschaft, Engagement und Innovation die Gesundheitsversorgung nachhaltig verbessern können. Der German Medical Award baut Brücken zwischen Ärztinnen und Ärzten, Unternehmen, Politik und Patientinnen und Patienten – und steht für exzellente, menschlich geprägte Medizin. Innovation darf nicht abstrakt bleiben, sondern muss direkt spürbar sein – für die Menschen, um die es in der Medizin geht.“

BESONDERE GÄSTE UND NETZWERKZu den Gästen zählten Vertreter:innen der Ärzteschaft, Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Mitglieder des diplomatischen Corps. Einen besonderen Akzent setzten Alice Schwarzer und Mirja du Mont, die mit ihren Laudationes zwei Höhepunkte des Abends bildeten und für gesellschaftliche Aufmerksamkeit weit über den medizinischen Kontext hinaus sorgten.

PRESSEKONTAKT

Yvonne Esser

GERMAN MEDICAL AWARD

E-Mail: Y.Esser@germanmedicalaward.com

Web: www.germanmedicalaward.com

