10 Jahre – 10 Erfolge: DENIOS glänzt mit Auszeichnung

Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen freut sich über einen bedeutenden Erfolg in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit – das Unternehmen hat erneut das EcoVadis-Siegel in Silber erhalten. DENIOS ist der führende Anbieter in den Bereichen Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit, gehört zu den Top-Performern auf dem Markt und hat den Aspekt Nachhaltigkeit tief in seiner Firmen-DNA verankert.

Siegel zum zehnten Mal in Folge

EcoVadis ist der weltweit größte Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen. Jedes Jahr werden Unternehmen anhand von Fragebögen auf verschiedene Kriterien wie Umweltschutz, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung unter die Lupe genommen. Auch die Gefahrstoff-Experten aus Bad Oeynhausen wurden bewertet – mit einem ausgezeichneten Ergebnis: Mit der Silber-Auszeichnung positioniert sich DENIOS unter den besten 25 Prozent aller qualifizierten Unternehmen. Damit gehört DENIOS zum wiederholten Male zu den Gewinnern, es ist die zehnte Auszeichnung innerhalb der vergangenen zehn Jahre.

In Sachen Nachhaltigkeit überragend

Das Siegel ist auch für Kunden des Unternehmens ein wichtiger Gradmesser: Durch EcoVadis beweist DENIOS, dass man hinsichtlich des Umweltschutzes und insbesondere bei der Gefahrstofflagerung und dem Umgang mit Gefahrstoffen erstklassig aufgestellt ist. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung in diesem Bereich haben DENIOS-Kunden die Sicherheit, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenswerte ist. Die Silberplakette von EcoVadis ist ein weiterer offizieller Beleg dafür.

Aktiv für eine grünere Umwelt

DENIOS hat bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die der Umwelt zugutekommen und Ressourcen schonen. Hierzu zählen unter anderem eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach, energieeffiziente LED-Beleuchtung und der Einsatz eines Blockheizkraftwerks. Durch Initiativen wie diese geht DENIOS weiter seinen Weg, die eigene Firmenphilosophie so nachhaltig wie möglich in die Zukunft zu lenken.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

