1. internationaler Zoom Hack Slam

Herner holt den Weltrekord von der Küste ins Revier

Am vergangenen Wochenende fand erstmals der erste internationale zoom Hack Slam statt. Am 30. Mai nahmen 312 Sprecher*innen aus 17 Ländern am 1. internationalen zoom Life Hack Slam teil und stellten damit einen Weltrekord auf.

Jeder der Sprecher hatte 1 Minute Zeit, um seine Message mit den anderen Zuhörern zu teilen.

Initiator und Organisator war der bekannte Autor und Speaker Hermann Scherer.

Vertreten waren Teilnehmer* innen aus 17. Ländern. Diese kamen neben Ländern aus dem DACH-Raum, auch aus Marocco, Bulgarien,Tschechien, England, Finnland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Polen und Russland. Sie alle stellten diesen Weltrekord im online Lifehacking auf.

In den Lifehacks der Speaker* innen ging es u.a. um Themen aus den Bereichen:

Marketing, Sport, Ernährung, Kunst, Finanzen, Medizin, Internet, Wissenschaft, Computer, Digitalisierung, Recht, Gesellschaft, Wellness, Dienstleistungen, Kultur, Mode, E-Commerce, Familie.

Beiträge gab es auf Französisch, Kroatisch, Englisch und natürlich auch auf Deutsch!

Einer der Teilnehmer und somit ebenfalls Weltrekordinhaber ist der gebürtige Herner Ralf Talaga. Der Finanzierungsexperte und Immobilienprofi aus Nordrhein-Westfalen, nahm während seines Urlaubs an der Kieler Förde aus dem Ort Laboe am zoom-Event teil.

“Bei all der Digitalisierung, vergesst mir die Menschen nicht.” war der Appell des Finanzierungsexperten. Ralf Talaga erinnerte hier besonders an die Menschen, die noch nicht so digital aufgestellt sind. In seiner Praxis erlebt er jeden Tag, wie sich nicht nur die Generation Ü50 mit dem Thema “digital zu denken” auseinandersetzt.

