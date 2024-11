1. FC Köln – Tischtennis Pokalspiel in der ASV Halle

Location: Sporthalle ASV

Street: Olympiaweg 3

City: 50933 – Köln (Germany)

Start: 15.11.2024 19:00 Uhr

End: 15.11.2024 22:00 Uhr

Entry: 12.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Am Freitag dem 15.11. findet eines der größten Spiele in der Kölner Tischtennis-Geschichte statt. Das Bundesliga-Team des FC empfängt im Viertelfinale des DTTB-Pokals den amtierenden Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT. Die Saarbrücker haben in ihren Reihen die Nummer 10 und 16 der Weltrangliste.

Das Spiel wird in der Sporthalle des ASV am Olympiaweg (die Tribünen fassen 1000 Zuschauer) ausgetragen und geht es um den Einzug ins Final-Four-Turnier und den Pokalsieg.

Michael Trippel, der Stadionsprecher des FC, wird die Begegnung als Hallensprecher am Mikrofon begleiten.

Beginn: 19.00 Uhr

Einlass: 17.30 Uhr

Spielort: Sporthalle des ASV, Olympiaweg 3, direkt am Rhein-Energie Stadion

Es gibt noch Karten für 12,00 Euro

Entweder eine Mail an „tischtennis@fc-koeln.de“ oder telefonisch unter 0171-3620704

Die Anfänge der Tischtennis-Abteilung des 1.FC Köln lagen in den späten 40er-Jahren. Damals trafen sich regelmäßig Hobbyspieler des Kölner Hockey- und Tennisclubs Blau-Weiß, zu denen 1948 reine Tischtennis-Spieler stießen.

In Zusammenhang mit der Schließung des Spiellokals der Gruppe und dem Bemühen diese Gruppe zu erhalten, kam es zu Gesprächen mit dem 1.FC Köln, der die Gruppe dann schließlich 1951 in einer neu gegründeten Abteilung eingliederte.

Die Gründungsmannschaft startete in der Bezirksliga. Als Spiellokal stand jedoch nicht, wie heutzutage üblich, eine Turnhalle zur Verfügung, sondern es wurden für den Trainings- und Spielbetrieb die Räumlichkeiten des Fort V genutzt.

In der aktuellen Saison ist die Tischtennisabteilung des 1.FC Köln von der 2. Bundesliga, über die Regional-, Ober- und Verbandsliga sowie die Bezirksliga bis hin zur Kreisliga und Kreisklasse durch zehn Herren-Teams in nahezu jeder Spielklasse vertreten. Zudem wird der FC auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene von insgesamt zwölf Nachwuchs-Teams repräsentiert.

Kontakt

1. FC Köln Tischtennis

L. Willberg

Wichterichstr. 40

50937 Köln

01778526733



https://fc-koeln-tischtennis.de

